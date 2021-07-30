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Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı
Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı. 13 Ağustos'ta başlayacak olan 2021-22 sezonunun açılış maçını şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacak.

TFF tarafından açıklanan Süper Lig'in ilk 3 haftasındaki programları şöyle:

1. HAFTA
13 Ağustos Cuma
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

14 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü
21.45 Altay - Kayseri
21.45 Hatay - Kasımpaşa

15 Ağustos Pazar
19.15 Medipol Başakşehir - Alanyaspor
21.45 Antalyaspor- Göztepe
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazartesi
19.15 Sivasspor - Konyaspor
19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
21.45 Giresunspor - Galatasaray

2. HAFTA
20 Ağustos Cuma
20.30 Kayserispor - Adana Demirspor

21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük
21.45 Alanyaspor - Altay
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş

22 Ağustos Pazar
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor
21.45 Fenerbahçe - Antalyapor

23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor - Sivasspor
21.5 Galatasaray - Hatayspor

3. HAFTA
27 Ağustos Cuma
20.30 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
20.30 Adana Demirspor - Konyaspor

28 Ağustos Cumartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor
21.45 Hatayspor - Alanyaspor
21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

29 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Göztepe
19.15 Kasımpaşa - Galatasaray
21.45 Giresunspor - Trabzonspor
21.45 Altay - Fenerbahçe

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