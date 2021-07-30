Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

TFF tarafından açıklanan Süper Lig'in ilk 3 haftasındaki programları şöyle:
1. HAFTA
13 Ağustos Cuma
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
14 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü
21.45 Altay - Kayseri
21.45 Hatay - Kasımpaşa
15 Ağustos Pazar
19.15 Medipol Başakşehir - Alanyaspor
21.45 Antalyaspor- Göztepe
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazartesi
19.15 Sivasspor - Konyaspor
19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
21.45 Giresunspor - Galatasaray
2. HAFTA
20 Ağustos Cuma
20.30 Kayserispor - Adana Demirspor
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük
21.45 Alanyaspor - Altay
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş
22 Ağustos Pazar
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor
21.45 Fenerbahçe - Antalyapor
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor - Sivasspor
21.5 Galatasaray - Hatayspor
3. HAFTA
27 Ağustos Cuma
20.30 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
20.30 Adana Demirspor - Konyaspor
28 Ağustos Cumartesi
19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor
21.45 Hatayspor - Alanyaspor
21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük
29 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Göztepe
19.15 Kasımpaşa - Galatasaray
21.45 Giresunspor - Trabzonspor
21.45 Altay - Fenerbahçe