Süper Lig'de ilk 7 haftanın hakem istatistikleri

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 4'er maça çıkan Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Bahattin Şimşek ve Volkan Bayarslan en çok düdük çalan hakemler oldu. Bu sezon en az görev alan hakemler ise 1'er defa ile Erkan Özdamar, Halil Umut Meler ve Tugay Kaan Numanoğlu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in söz konusu süreçte yönettiği tek müsabaka Beşiktaş-Medipol Başakşehir olarak dikkat çekti.

VAR'da Alper Ulusoy ile Koray Gençerler

Ligin 7 haftalık bölümünde VAR odasına en çok giren isimler 8'er karşılaşmayla Alper Ulusoy ile Koray Gençerler. Bunları 7 mücadeleyle Hakan Ceylan ve Özgüç Türkalp takip etti. AVAR koltuğuna da en fazla 8'er maçla Alper Çetin ve Erkan Engin oturdu.

En çok tercih edilen Ali Şansalan

Bu süreçte yönettikleri 3'er karşılaşmanın yanında 3'er kez de dördüncü hakemlik görevini üstlenen Ali Şansalan ile Mert Güzenge, toplamda 6 defayla MHK'nin Süper Lig'de en çok tercih ettiği hakemler arasında yer alıyorlar.

Yaşar Kemal Uğurlu'dan 22 sarı kart

Süper Lig'in 7. haftasına kadar oynanan maçlarda sarı kartına en fazla başvuran hakem Yaşar Kemal Uğurlu. Uğurlu, 3 karşılaşmada tam 22 sarı kart çıkardı. Yine 3'er mücadelede düdük çalan Abdulkadir Bitigen ve Suat Arslanboğa da 19'ar defa futbolcuları sarı kart ile cezalandırdı.

Ali Palabıyık ve Mete Kalkavan çok kızartıyor

7 haftada 3'er maçta görev alan Palabıyık ile Kalkavan, 3'er kez kırmızı kartlarına başvurdu. Söz konusu dönemde çıkan 20 kırmızının 6'sı bu iki hakemden geldi

