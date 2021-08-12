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Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş - Ç.Rizespor maçıyla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13 Ağustos Cuma

20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük

14 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar

19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 Ağustos Pazartesi

19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

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