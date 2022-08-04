Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasındaki mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Buna göre yarın oynanacak sezonun ilk maçı olan İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri şöyle:

5 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor - Trabzonspor: Arda Kardeşler

6 Ağustos Cumartesi

19.15 Sivasspor - Gaziantep FK: Ali Şansalan

21.45 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk

7 Ağustos Pazar

19.15 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

21.45 Antalyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

8 Ağustos Pazartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Bahattin Şimşek