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Süper Lig'de ilk yarı VAR istatistikleri açıklandı

Süper Lig'de ilk yarı VAR istatistikleri açıklandı
Süper Lig'de ilk yarı VAR istatistikleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de ilk 17 haftada oynanan müsabakalar sonrasında Video Yardımcı Hakem (VAR) istatistikleri açıklandı.

Buna göre; Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 153 maçta toplam 881 pozisyon VAR tarafından incelenirken; 31 gol, 27 penaltı, 12 kırmızı kart olmak üzere 47'si saha incelemesi sonucunda toplam 70 kritik karar düzeltildi. Böylece ortalama 2.19 maçta bir karar değiştirilirken ortalama 3.26 maçta bir de saha kenarı monitör incelemesiyle karar düzeltilmiş oldu.

VAR sisteminin devreye girmesiyle birlikte geçen sezonun ilk yarısına göre kırmızı kart sayısında \%8.7, sarı kart sayısında \%5.9 ve faul sayısında \%6.1 azalma gerçekleşirken topun oyunda kalma süresi maç başına 15 saniye artarak ortalama 54 dakika 52 saniyeye yükseldi.


Düzeltilen kararların ortalama inceleme süresi 1 dakika 33 saniye olarak gerçekleşirken, saha kenarı monitör incelemesinin yapıldığı pozisyonlarda bu süre ortalama 34 saniye daha arttı.

İlk 17 haftada oynanan 153 müsabakada VAR sistemi, maçların \%99.79'luk bölümünde devrede kaldı.     

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