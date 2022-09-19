Süper Lig'de milli araya Adana Demirspor lider girdi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 30 gol atıldı. 4 maçta ev sahibi, 3 mücadelede de deplasman takımları galip geldi. 2 müsabakada ise beraberlik yaşandı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u sahasında 3-2 yenen Adana Demirspor, Antalyaspor'u da deplasmanda 3-0'lık sonuçla mağlup ederek 7. haftayı averajla lider tamamladı. Sahadan farklı yenilgiyle ayrılan Antalyaspor da üst üste 4. mağlubiyetini elde etti. Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada 2-0 geriye düşen Trabzonspor ise rakibini 3-2 ile geçmesini bildi.

Galatasaray, Konyaspor engelini aştı

Haftaya liderlik koltuğunda giren Konyaspor, bu sezon kalesinde ilk golü Galatasaray deplasmanında gördü. Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Aslan, üst üste 3. maçını da kazandı ve puanını 16'ya çıkarttı.

Başakşehir'in serisi sürüyor

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, ilk 5 maçta 13 puan toplayarak kalesini de gole kapatmayı başardı. Turuncu-lacivertliler, 7. haftada evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Başakşehir, haftayı 1 puanla kapatsa da gol yememe serisini sürdürdü.

Beşiktaş'a, İstanbulspor engeli!

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelede son anlara girilirken kalesinde gördüğü golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Son 2 lig maçında puan kaybeden siyah-beyazlılar, haftayı 14 puanda tamamladı.

Fenerbahçe'den 5-0'lık galibiyet

Fenerbahçe, 7. haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-laciverliler, rakip filelere 5 gol atarak milli araya moralli girdi. Kanarya, 6 maçta 20 gol kaydederek ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1

A. Hatayspor: 0 - Y. Kayserispor: 4

Ümraniyespor: 1 - Kasımpaşa: 2

FT Antalyaspor: 0 - Adana Demirspor: 3

İstanbulspor: 2 - Beşiktaş: 2

Medipol Başakşehir: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 2

MKE Ankaragücü: 2 - DG Sivasspor: 1

Fenerbahçe: 5 - Corendon Alanyaspor: 0



İsmail Yasin Akçın

