Süper Lig'de müthiş düello! 6 gollü maçta kazanan yok...

Maçtan dakikalar
8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyu alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Jimmy Durmaz'ın sert şutunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.
13. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ertuğrul'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
20. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde Sagal'ın yaptığı kafa vuruşunda uzak direk dibinden kaleci Viviano topu çıkardı. Dönen topa direk dibinde Figueireido'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Borini'nin yaptığı ortada arka direkte Baniya'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
53. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte Salih Dursun kafayla dokundu. Arka direğe yönelen topa çizgi önünde Baniya'nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
65. dakikada ceza sahası dışı sol kanadından Maxim'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Merkel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
69. dakikada ceza sahası içinde kaleci Günay'dan dönen topu sol tarafta Borini kontrol etti. Yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kouassi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3
78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Borini'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Baniya'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Abullah Bora Özkara, Murat Altan
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Baniya, Dresevic, Salih Dursun, Jimmy Durmaz (Colin Kazım dk. 87 ?), Lawrence (Adnan Uğur dk. 76), Colley (Diagne dk. 66), Kouassi (Burak Kapacak dk. 76), Ozdoev, Borini
Yedekler: Batuhan Şen, Ricci, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Efecan Mızrakçı
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Jevtovic, Arda Kızıldağ (Djilobodji dk. 82 ?), Kitsiou, Tosca, Merkel, Hanousek, Sagal (Abdulkadir Parmak dk. 61), Maxim (Pekhart dk. 90+6 ?), Figueiredo (Mustafa Eskihellaç dk. 82 ?)
Yedekler: Mustafa Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Mirza Cihan, Markovic, Veliu
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 13), Figueireido (dk. 20), Merkel (dk. 65) (Gaziantep Futbol Kulübü), Baniya (dk. 32 ve 53), Kouassi (dk. 69) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Merkel (Gaziantep Futbol Kulübü)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
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