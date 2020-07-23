İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig'de son hafta heyecanı

Süper Lig'de son hafta heyecanı
Süper Lig'de son hafta heyecanı

Süper Lig'in 34. ve son haftası Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın, 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçında Galatasaray, Antalyapor'a konuk olacak. Şampiyon Medipol Başakşehir pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile, Beşiktaş da Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de son haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi

21.00 Y. Denizlispor - MKE Ankaragücü
21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21.00 Göztepe - DG Sivasspor
21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
21.00 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar

17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.