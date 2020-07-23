Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın, 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Haftanın açılış maçında Galatasaray, Antalyapor'a konuk olacak. Şampiyon Medipol Başakşehir pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile, Beşiktaş da Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de son haftanın programı şöyle:
Yarın
21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
25 Temmuz Cumartesi
21.00 Y. Denizlispor - MKE Ankaragücü
21.00 Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21.00 Göztepe - DG Sivasspor
21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
21.00 İH Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
26 Temmuz Pazar
17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir