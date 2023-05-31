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Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 38. hafta karşılaşmaları 6 Haziran Salı ve 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 38. haftasındaki müsabakalar, 6 Haziran Salı ve 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Ligde son haftanın programı şöyle:

6 Haziran Salı

17.00 DG Sivasspor - Kayserispor
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

7 Haziran Çarşamba

20.00 Giresunspor - Antalyaspor
20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor
20.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor

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