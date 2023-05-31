Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 38. haftasındaki müsabakalar, 6 Haziran Salı ve 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Ligde son haftanın programı şöyle:

6 Haziran Salı

17.00 DG Sivasspor - Kayserispor

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor

7 Haziran Çarşamba

20.00 Giresunspor - Antalyaspor

20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor

20.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor

20.00 Beşiktaş - Konyaspor

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