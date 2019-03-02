Süper Lig'de usta-çırak haftası

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında E.Yeni Malatyaspor, yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. 51 puanla zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, bu zorlu deplasmanı kayıpsız geçerek hem rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak hem de önümüzdeki hafta oynayacakları Fenerbahçe müsabakası öncesi moral depolamak istiyor. 34. puanla 5. sırada bulunan Malatyaspor ise saha avantajını da kullanarak bu maçtan puan veya puanlar alarak Avrupa kupalarına katılmak için takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Söz konusu mücadele tüm bunların yanında iki teknik adam için de ayrı bir önem taşıyor. 2014'ten 2017 yılına kadar Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut, bu kez eski takımı ve eski hocasına karşı ter dökecek.

Avcı'nın üstünlüğü var

E.Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şimdiye kadar ligde 3 defa karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sinde gülen taraf Avcı olurken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Abdullah Avcı'nın takımı bu mücadelelerde 4 gol atarken, sarı-kırmızılılar ise sadece 1 kez rakip ağları sarstı.

Uygar Aydın