Süper Lig'de zirve karıştı! İşte puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası Sivasspor - Beşiktaş maçı dışında tamamlandı. Lider Başaşhir'i kovalayan Galatasaray geriye düştüğü ve pozisyonlar verdiği maçta 10 kişi kalan rakibi Kayserispor'u 3-1 yenmeyi başardı ve şampiyonluk yolunda yara almadan yoluna devam etti. Lider Başakşehir ise şampiyonluk yolunda darbe aldı. Başakşehir geriye düştüğü Çaykur Rizespor maçında 1 punanı 90+6'ncı dakikada VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltı ile kurtardı. Bu sonuçlarla Galatasaray, lider ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Ligin 3'üncü sırasında yer alan Beşiktaş ise bu akşam Sivasspor'a konuk olacak. Beşiktaş rakibini yenmesi durumunda ikinci Galatasaray ile puan farkını 3'e Lider Başakşehir'le ise 6'ya indirecek ve şampiyonluk için ümitlerini sürdürecek.

Fenerbahçe 3 puan daha bıraktı

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Alanyaspor'un bir çok fırsattan yararlanamağı mücadele Akdeniz temsilcisinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi ve sarı lacivertliler 3 puan daha bırakarak 33 puanda kaldı ve 29. haftayı 14. sırada tamamladı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren bir diğer maçta ise BB Erzurumspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İşte oluşan puan durumu

Süper Lig 30. hafta programı

Başakşehir - Göztepe

Çaykur Rizespor - Sivasspor

Antalyaspor - Erzurumspor

Fenerbahçe - Trabzonspor

Kayserispor - Alanyaspor

Bursaspor - Akhisarspor

Beşiktaş - Ankaragücü

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

Konyaspor - Galatasaray

Serhat Ural