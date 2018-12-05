Süper Lige damga vuran o uygulama köy okulunda

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Alcı Köyü İlkokulunda öğrenciler, öğretmen ve idarecilerinin eğitim hayatlarını daha renkli hale getirmek için düzenledikleri etkinliklerde kıyasıya mücadele ediyor. Farklı oyunlar oynayan çocuklar, Şampiyonlar Ligi maçları da düzenlemeyi ihmal etmiyor. Ancak zaman zaman yaşanan tatlı atışmalara son vermek isteyen öğrenciler, öğretmenlerinin desteği ile maçlara ‘VAR' sistemi kurdu. Spor Toto Süper Lig'in son zamanlardaki en tartışmalı uygulaması olan ‘VAR'ı okullarına kazandıran öğrencilerin en büyük destekçileri ise öğretmenleri. Mücadeleye bir öğrenci hakem olarak atanırken, ‘VAR' sisteminin kontrolünü ise öğretmenleri sağlıyor. ‘VAR' sisteminin daha faydalı çalışması için mücadelelerin oynandığı sahanın farklı noktalarına kameramanlar yerleştiriliyor. Tartışmalı pozisyonlarda hakem, ‘VAR' işareti yaparak kameramanları kurulan sistemin yanına davet ediyor. ‘VAR' sisteminin kontrolünü sağlayan öğretmenler hakeme kesin kararı tebliğ ediyor. Hakem ise pozisyonu bir kez daha izleyerek kararını oyunculara iletiyor. Öğrenciler, Beden Eğimi Öğretmeni Yasin Tekin, Fen Bilgisi Öğretmeni Anıl Aysel, Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve okulun Müdür Yardımcısı Seher Sarıkaya, Türkçe Öğretmeni Ali Alper Savuran, Okul Müdürü Soner Çetin ve İngilizce Öğretmeni İsmail Cilasın'ın desteklediği çeşitli etkinliklerle okul hayatını daha da eğlenceli hale getiriyor. Minik öğrenciler ise saha kenarında hem ağabeylerini izleyerek eğleniyor, hem de yaptıkları tezahüratlar ile destek oluyor. Yapılan uygulamalar öğrencilerin eğitim hayatlarına pozitif katkı sağlıyor.

"VAR çok yanlış karar verdi, pozisyon penaltı değildi"

Okulda oynadığı maçta arkadaşına faul yapan, sonrasında hakem tarafından VAR'a gidilen ve penaltıya sebep olan Mevlüt Duran, hakemlerle aralarının iyi olmadığı belirterek, "Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir yerde maç yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum hepsi birbirinden iyi oynadı. Onlarla aynı sahada maç yaptığım için kendimi özel hissediyorum. Biraz daha zaman olsaydı kazanabilirdik, artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Hakemlerden bıktım artık, hep abartırlar, hiç sevmiyorum. VAR çok yanlış karar verdi, pozisyon penaltı değildi" dedi.

Minik hakem temas olup olmadığını VAR'da kontrol etti

Okulda uygulanan VAR sistemini iyi bulduğunu aktaran Berkay Gök de, "Aramızda bin hakem yok. VAR doğruyu söylüyor, adaletli. Karıştığım pozisyon penaltıydı, hakem doğru bir karar verdi" diye konuştu. Maçta hakemlik yapan ve bir pozisyon sonrasında, pozisyonu VAR'a giderek inceleyen maçın hakemi Demirkan Demirhan ise, "Pozisyonda bir haksızlık var mı kontrol etmek istedim. VAR'a baktım ve gördüm ki ayakta temas var ve penaltı çizgisinin de tam içinde, adaletli karar verdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Amacımız öğrencilerin koşarak geldiği bir okul ortamı oluşturmak"

Öğrencilerinin koşarak geldiği bir okul ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Türkçe Öğretmeni Ali Alper Savuran, "İsteyerek geldikleri bir okul ortamında öğrenme eğilimlerinin artacağını düşünüyoruz, bütün faaliyetlerimizin amacı bu. Sadece futbola dönük faaliyet düzenlemiyoruz, başka etkinliklerimiz de var. Etkinliklerdeki tek amacımız öğrencilerimizin okula isteyerek gelmesi, koşarak geldikleri bir okul ortamı oluşturmak ve ileride onları girişken, aktif, vatanına milletine hayırlı iyi birer insan haline dönüştürmek. Tüm öğrenciler sınıftaki öğrencilerinin tamamının iyi yerlere gelmesini, üniversite okumalarını ama maalesef hepimiz biliyoruz tüm öğrencilerimizin böyle bir geleceği olmuyor. Biz daha çok, sınıfta arka planda kalmış, tutuk, çekingen, kendini ifade etmekte zorlanan, açılmayı bekleyen öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Etkinliklerimizde de bunu hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"VAR'ı tüm maçlarda kullanıyoruz"

Okullarında uygulanan VAR sistemi hakkında konuşan Savuran, "VAR sistemi hem dünyada hem de ülkemizde uygulanmaya başlandı. Biz de hedeflerimize dönük olarak bu sistemi okulumuzdaki turnuvalara getirdik. Tek hedefimiz okulu daha eğlenceli hale getirmek, VAR da bunun bir parçası sadece. Hem çocuklarımız iççin bir heyecan oluşturmak istiyoruz hem de hatalı kararlar vermenin önüne geçmeye çalışıyoruz. VAR sistemini tüm etkinliklerimizde kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Okulda büyük bir özveri ile görev yapan öğretmenler, çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak için hazırladıkları videoları, okulun sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmiyor.

Refik Fidan-Ali İbileme