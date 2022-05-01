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Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!

Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!
Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor, ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

TFF 1. Lig'de 34. hafta tamamlanırken Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Ankaragücü geçen sezon Süper Lig'e veda etmişti. Başkent ekibi bir yıllık aranın ardından lige geri döndü. İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Son takım play-off'tan gelecek

Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.

TFF 1. Lig'de sezonu üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı tamamlayan takımlar play-off'ta karşılaşacak. İkinci ile altıncı, üçüncü ile dördüncünün eşleşmeleninin ardından finale yükselen iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf Süper Lig'e çıkacak.

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