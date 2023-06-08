Süper Lig'e yükselen Pendikspor kupasını coşkuyla kaldırdı

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçında İstanbul ekibi Pendikspor, Akhisar Stadyumu'nda ilk yarıda bulduğu gollerle Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Maçın ardından kırmızı-beyazlı futbolcu ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Bodrumspor cephesi üzüntüye boğuldu. Pendikspor, maç sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını büyük bir coşkuyla kaldırdı. Futbolcuların sevincine aileleri de eşlik etti. Bu sonuçla Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3'üncü takım oldu.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ

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