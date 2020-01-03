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Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı
Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ligin ikinci yarısı 17 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.

18, 19 ve 20. haftalardaki karşılaşmaların programı şöyle:

18. HAFTA
17 Ocak Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor

18 Ocak Cumartesi
14.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor
17.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

19 Ocak Pazar
13.30 Antalyaspor - Göztepe
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
16.00 Galatasaray - Denizlispor
19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor

20 Ocak Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

19. HAFTA
24 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

25 Ocak Cumartesi
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü
17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

26 Ocak Pazar
13.30 Denizlispor - Antalyaspor
16.00 Göztepe - Beşiktaş
19.00 Konyaspor - Galatasaray

27 Ocak Pazartesi
20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

20. HAFTA
31 Ocak Cuma
20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi
14.00 Antalyaspor - Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

2 Şubat Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - DG Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor

3 Şubat Pazartesi
20.00 Denizlispor - Göztepe

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