Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 2, 3 ve 4 Şubat'ta oynanacak olan müsabakalarda şu hakemler görev yapacak:

2 Şubat Salı

16.00 Hatayspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir : Arda Kardeşler

3 Şubat Çarşamba

13.30 DG Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık

16.00 Hes Kablo Kayserispor - A.Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 İH Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

19.00 FT Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe

16.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor - Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu