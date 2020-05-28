Süper Lig'in 27. hafta programı açıklandı

Ligin açılışı olan 12 Haziran'da saat 21.45'te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları oynanacak.
Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlar şöyle:
12 Haziran Cuma
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor
13 Haziran Cumartesi
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
14 Haziran Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor
21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21.45 Sivasspor - Denizlispor