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Süper Lig'in 27. hafta programı açıklandı

Süper Lig'in 27. hafta programı açıklandı
Süper Lig'in 27. hafta programı açıklandı

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27. hafta programı da belli oldu.

Ligin açılışı olan 12 Haziran'da saat 21.45'te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları oynanacak.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlar şöyle:

12 Haziran Cuma

21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran Cumartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Haziran Pazar

19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor
21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 Haziran Pazartesi

21.45 Sivasspor - Denizlispor

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