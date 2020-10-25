Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor

Maçtan Dakikalar ( İkinci yarı)

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

46' Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın yerine Papiss Cisse oyuna girdi.José Sosa - Papiss Demba Cissé

47' Fenerbahçe'de Pelkas, Serkan Asan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Sarı Kart - Dimitrios Pelkas

51'FENERBAHÇE SKORU EŞİTLEDİ! Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vuran Tisserand'ın şutu ağlarla buluştu.

55' Fenerbahçe öne geçti! Fenerbahçe 2-1 Trabzonspor

GOL! Enner Valencia

72' Sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda gökhan Gönül'ün arka direğe sektirdiği topu Papiss Cisse kafayala ağlara yolladı: 3-1.Gol - Papiss Demba Cissé

Maçtan Dakikalar ( İlk yarı)

8. dakikada sol kanattan Caner'in arka direğe açtığı ortaya Valencia kafa ile vurdu. Bu vuruşta top az farkla üstten dışarıya çıktı.

23. dakikada Lemos ve Sosa'nın yaşanan hava topu pozisyonundaki anlaşmazlığı sonucu topu kapan Afobe'nin ceza sahası içine girerek çektiği şut filelerle buluştu. 0-1

25. dakikada Valencia'nın pasını alan Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Uğurcan uzanarak topun sahibi oldu.

27. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Caner'in uzak direğe ortasını Kaleci Uğurcan kontrol etmek istedi ancak Uğurcan, topu bir anda elinden düşürdü ve altı pas içinde Samatta'nın tamamlamak istediği pozisyonu Baker uzaklaştırdı.

45+1.dakikada Marlon Rodrigues'in ceza sahası çizgisi üzerinde kullandığı frikik atışında meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

Valencia ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Trabzonspor karşısında attı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia golle tanıştı. Mücadelenin 55. dakikasında Cisse'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia yerden yaptığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak'a bıraktı.

Cisse golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse, Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla golle tanıştı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Senegalli forveti Papiss Cisse, ilk kez golle tanıştı. Müsabakanın 46. dakikasında Sosa'nın yerine oyuna dahil olan Cisse, 72. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında ön direkte topu kafa ile Gökhan'a aşırttı. Arka direkte Cisse boş pozisyonda topu filelerle buluştururken takımını 3-1 öne geçirdi.

35 yaşındaki futbolcu attığı bu golle Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.