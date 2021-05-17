Süper Lig'in en az gol atan takımı Kayserispor oldu

42 hafta süren Süper Lig 2020-2021 sezonunu 41 puanla 17.sırada tamamlayan Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu. Geride kalan sezonda 40 maç çıkan sarı kırmızılılar, rakip filelere sadece 35 gol atabildi.

Topladığı 41 puanla ligi 17.sırada tamamlayan Kayserispor, ligde mücadele eden 21 takım arasında 35 golle en az gol atan takım oldu. 40 maçta 9 galibiyet 14 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Sarı Kırmızılı takımın en golcüsü 9 gol ile İlhan Parlak oldu.

Attığı 35 gole karşılık kalesinde 52 gol gören Kayserispor, sezonu -17 averajla tamamladı. Kayserispor, 2019-2020 futbol sezonunda oynadığı 34 maçta rakip filelere 40 gol atmıştı.

Yüksel Yıkılmaz

