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Süper Lig'in ilk kadın başkanının fabrikasında yangın

Süper Lig'in ilk kadın başkanının fabrikasında yangın
Süper Lig'in ilk kadın başkanının fabrikasında yangın

Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'ya ait yatak fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesindeki Serbest Bölge 8. Cadde'de bulunan ve Süper Lig'in ilk kadın başkanı olan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'ya ait yatak fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kayseri OSB ve Kayseri Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kısa süre içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangından dolayı fabrikanın bir bölümünü dumanlar kapladı. Çalışanlar ise dumandan etkilenmemek için kendilerini dışarı attı. Fabrikada çalışan bir işçi yangının elektrik kontağından çıktığını söyleyerek, "İstirahat saatindeydik. Yangının çıktığını görünce müdahale ettik. İçerdeki kabloların hepsi aşağı sarkmış" dedi.

Yangında yaralanan olmazken, soruşturma başlatıldı.

Cem Atakan
 

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