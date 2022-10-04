Süper Lig'in zirvesinde puanlar eşitlendi!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın skor üretemediği ve birer puanla yetindiği Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 16 gol atıldı. Süper Lig'de bu sezon ikinci kez 20 gol barajı geçilemezken, futbolseverler kısır bir haftaya şahitlik etti. Alınan sonuçların ardından zirvede 4 takım aynı puanda (17) yer alırken, Başakşehir'in 1 maçı eksiği bulunuyor. Konuk olduğu Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Sarı-kırmızılılar 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırabildi. Bu sezon stadındaki zemin çalışması nedeniyle şehir dışında oynayan Konyaspor ,ilk kez seyircisinin önüne çıktı. Ümraniyespor'u tek golle deviren yeşil-beyazlılar, bu sezon 4. kez 1-0 kazanırken, 7 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.

İsmail Yasin Akçın

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