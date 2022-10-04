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Süper Lig'in zirvesinde puanlar eşitlendi!

Süper Lig'in zirvesinde puanlar eşitlendi!
Süper Lig'in zirvesinde puanlar eşitlendi!

Spor Toto Süper Lig’de 8. hafta gol yollarında kısır geçerken, zirvede puanlar eşitlendi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın skor üretemediği ve birer puanla yetindiği Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 16 gol atıldı. Süper Lig'de bu sezon ikinci kez 20 gol barajı geçilemezken, futbolseverler kısır bir haftaya şahitlik etti. Alınan sonuçların ardından zirvede 4 takım aynı puanda (17) yer alırken, Başakşehir'in 1 maçı eksiği bulunuyor. Konuk olduğu Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Sarı-kırmızılılar 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırabildi. Bu sezon stadındaki zemin çalışması nedeniyle şehir dışında oynayan Konyaspor ,ilk kez seyircisinin önüne çıktı. Ümraniyespor'u tek golle deviren yeşil-beyazlılar, bu sezon 4. kez 1-0 kazanırken, 7 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.

İsmail Yasin Akçın

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