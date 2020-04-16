Süper Loto sonuçları MPİ 16 Nisan 2020 Süper Loto sonucu

Süper Loto 16 Nisan 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden bulabilirsiniz. Bu hafta 652.kez çekilecek Süper Loto'da kazandıran numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.