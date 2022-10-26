Süper Toto 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla haftanın hakemleri duyuruldu. Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:
28 Ekim Cuma
20.00 Altınordu - Yeni Malatyaspor: Onur Özütoprak
29 Ekim Cumartesi
13.30 Pendikspor - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
13.30 Bandırmaspor - Çaykur Rizespor: Emre Kargın
16.00 Sakaryaspor - Altay: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Göztepe - Denizlispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
30 Ekim Pazar
13.30 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Erzurumspor - Eyüpspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Boluspor - Adanaspor: Alper Akarsu
31 Ekim Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Manisa Fk: Muhammet Ali Metoğlu
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