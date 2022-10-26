Süper Toto 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma, 29 Ekim Cumartesi, 30 Ekim Pazar ve 31 Ekim Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla haftanın hakemleri duyuruldu. Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:

28 Ekim Cuma

20.00 Altınordu - Yeni Malatyaspor: Onur Özütoprak

29 Ekim Cumartesi

13.30 Pendikspor - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

13.30 Bandırmaspor - Çaykur Rizespor: Emre Kargın

16.00 Sakaryaspor - Altay: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Göztepe - Denizlispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

30 Ekim Pazar

13.30 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Erzurumspor - Eyüpspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Boluspor - Adanaspor: Alper Akarsu

31 Ekim Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Manisa Fk: Muhammet Ali Metoğlu

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