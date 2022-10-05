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Süper Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Toto Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemleri de belli oldu. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

7 Ekim Cuma

20.00 Gaziantep - Adana Demirspor: Sarper Barış Kaya

8 Ekim Cumartesi

14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol
17.00 Antalyaspor - Konyaspor: Mert Güzenge
20.00 Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 Ekim Pazar

14.30 Ümraniyespor - Kayserispor: Burak Şeker
15.00 Hatayspor - Alanyaspor: Aldulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
20.00 Medipol Başakşehir - Sivasspor: Kadir Sağlam

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