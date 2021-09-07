'Süpermarket Yanımda' 9 ayda 100 bini aşkın müşteriye ulaştı

Vodafone'un müşterilerinin süpermarket alışverişi ihtiyacını karşılamak amacıyla 9 ay önce hayata geçirdiği online “Süpermarket Yanımda” servisi büyüyor. Türkiye'nin önde gelen online market servislerinden istegelsin iş birliğiyle sunulan servis, bu süreçte 100 bini aşkın müşteriye ulaşırken, platformda 2 milyona yakın ürün satıldı.

Süpermarket'te en çok tercih edilen kategoriler meyve-sebze ve atıştırmalık olurken, en sevilen ürünler domates, yağ ve soda oldu. En çok sipariş verilen ilçeler ise İstanbul'da Kadıköy, Ankara'da Çankaya ve İzmir'de Karşıyaka olarak sıralandı.

“9 ayda 100 bini aşkın müşterimiz, 2 milyona yakın ürün satın aldı”

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, “Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimiz, Yanımda uygulaması üzerinden erişilebilen Süpermarket servisimizle, market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapabiliyorlar. Ödemeleri gereken miktarı ister kredi kartlarıyla ister Vodafone faturalarına yansıtabiliyor ve her alışverişte GB kazanma fırsatına da sahip oluyorlar. Bu servisle, telekom pazarında online süpermarket alışverişini gerçekleştiren ilk şirket olduk. Süpermarket alışverişlerinde sunduğumuz ayrıcalıklarla müşterilerimizin tercihi olmaya devam ediyoruz. 9 ayda 100 bini aşkın müşterimiz, 2 milyona yakın ürün satın aldı. Amacımız, müşterilerimiz için en iyi dijital deneyimi sunarken, e-ticaret pazarının büyümesine de katkı sağlamak. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama hedefiyle e-ticaret alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Satışların yarısından fazlası faturaya yansıtılıyor

Verilen bilgiye göre operatör, geçtiğimiz aylarda Süpermarket Yanımda servisine Vodafone Mobil Ödeme özelliğini de entegre etti. Böylece operatörün müşterileri, harcamalarını telefon numarasıyla mobil faturalarına yansıtarak veya bakiyelerinden düşerek market alışverişlerini tamamlayabiliyor. Süpermarket'te gerçekleşen günlük satışların yarısından fazlası faturaya yansıtılıyor.

27 kategoride 7 bini aşkın ürün

Yanımda uygulamasının kullanıcıları, uygulamanın ana sayfasına veya Fırsatlar Dünyası'na girerek Süpermarket sekmesine ulaşabiliyor. Süpermarket'te meyve-sebzeden et ve süt ürünlerine, anne bebek ürünlerinden teknolojik cihazlara, tekstil ürünlerinden evcil hayvan malzemelerine kadar 27 kategoride 7 bini aşkın ürün sunuluyor. Müşteriler, istedikleri ürünleri sepete atıp ödemelerini operatör güvencesiyle kolayca yapabiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra, istegelsin dağıtım ekipleri, belirtilen saatte teslimatı gerçekleştiriyor.