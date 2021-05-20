Şüphe üzerine durdurulan 3 araçtan 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç ele geçirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ihbarını değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği 3 araç için operasyon düzenledi. Saat 19.00 sıralarında şüpheli şahısların İzmir-Ankara D300 karayolunda İzmir'den Uşak istikametine seyrettikleri ve Kavacık mevkiinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, araçları yakalamak için harekete geçti.

Emniyet güçlerini fark eden bir araç kaçmaya çalışırken kısa bir kovalamaca sonucu yakalandı. Diğer iki araç ise emniyet güçlerinin sıkı takibi ile kısa sürede yakalandı. Ekiplerin araçlar üzerinde gözle yaptığı aramada koli içerisinde çok sayıda yeşil reçete ile satılan kimyasal ilaç kutuları görülünce, nöbetçi savcının talimatıyla şahıslar gözaltına alınarak, araçlar üzerinde arama kararı çıkarıldı.

6 BİN 298 ADET YEŞİL REÇETE İLE SATILAN KİMYASAL İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Nöbetçi savcının talimatıyla 3 araç üzerinde 'Lito' isimli narkotik madde arama köpeğinin de desteğiyle yapılan detaylı aramada, toplam 6 bin 298 adet Regapen isimli ilaç, 7,2 gram kristal adı verilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 adet düzenek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan Ö.C.T., K.Ö., S.Y., S.Y., O.A. ve M.T. isimli şüpheliler için adli işlem başlatıldı. Şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanacak işlemlerin ardından Kula Adliyesi'ne sevk edilerek hakim karşısına çıkacak.

Hasan Yiğen