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Şüpheli araçta 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Şüpheli araçta 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Şüpheli araçta 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Elazığ’da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada park halindeki şüpheli araçta 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında il merkezinde bir ara sokak üzerinde park halinde görülen şüpheli bir araç belirlendi. Şüpheli araçta arama yapan polis ekipleri 5 parça halinde zulalanmış toplam 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliler T.A. ve M.A. belirlenerek "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Kamil Can Kılıç
 

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