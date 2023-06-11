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Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı...Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı...Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı...Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da 'dur' ihtarına uymayan motosikleti kovalayan yunus polisleri otomobil ile çarpıştı. İki polisin ağır yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı...Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timler Amirliğine bağlı ekipler, 'dur' ihtarına uymayan bir motosikleti kovalamaya başladı. Kovalama sırasında yunus polislerine ait motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis memuru yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polisleri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polislerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Süleyman Cenk İdaye
 

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