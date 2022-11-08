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Şüpheli otomobilden metamfetamin çıktı: 3 tutuklama

Şüpheli otomobilden metamfetamin çıktı: 3 tutuklama
Şüpheli otomobilden metamfetamin çıktı: 3 tutuklama

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 3 parça halinde 184.5 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, şüphelendikleri aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 3 parça halinde 184.5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 46 adet fişek ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.Ö. (38), A.K. (21) ve M.T.Y.(38) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Behzat Akcan

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