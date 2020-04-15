Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu

Gaziantep kent merkezinde insan yoğunluğunun fazla olduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüs duraklarının arkasındaki alana bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri alırken meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını çiğnedi.

Güvenlik şeridinin dışında toplanan vatandaşlar korona virüs salgınına aldırış etmeden kalabalık bir şekilde olan biteni izledi. Vatandaşlardan bazılarında maske dahi olmadığı görüldü. Korona virüs salgını riskine rağmen topluca olanları izleyen vatandaşlar polislerin ikazlarını da dikkate almadı.

Paket boş çıktı, sosyal mesafe unutuldu

Yakınında Gaziantep Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü binaları da bulunan meydanda güvenlik şeridi çeken ekipler meydana çıkan yolları da bir süre trafiğe kapattı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekipleri incelemenin ardından fünye ile çantayı patlattı. Çantadan kıyafet çıktığı görüldü.

Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından meydan ve caddeler yeniden araç ile yaya trafiğine açıldı

Said Vakkas Yağcı - Resul Yanbul

