Şüpheli şahıs ve araçta silahlar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kıvırcık Mezrası yolu üzerinde durumundan şüphelenilen Z.G., isimli şahıs durdurularak üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı. Şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait 11 adet mermi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri aynı zamanda merkeze bağlı Gözebaşı Köyü yakınlarında yaptıkları yol denetiminde İ.H.D., isimli şahsın kullandığı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Durdurulan araç içerisinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda seri numaraları silinmiş 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Her iki olayda da ele geçirilen silahlara el konulurken her iki şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir