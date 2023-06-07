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Şüpheli şahsın evinde 223 kök kenevir ve 1 kilo 895 gram kubar esrar ele geçirildi

Şüpheli şahsın evinde 223 kök kenevir ve 1 kilo 895 gram kubar esrar ele geçirildi
Şüpheli şahsın evinde 223 kök kenevir ve 1 kilo 895 gram kubar esrar ele geçirildi

Eskişehir’de jandarma ekiplerince ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde tespit edilen şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca Beylikova ilçesindeki bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu öğrenildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ismi açıklanmayan bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 223 kök kenevir ve 1 kilo 895 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emir Erten

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