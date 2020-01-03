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Şüpheliler böyle yakalandı! Hepsine el konuldu

Şüpheliler böyle yakalandı! Hepsine el konuldu
Şüpheliler böyle yakalandı! Hepsine el konuldu

Bingöl’de jandarma 1 kilogram 17 ayar altına 22 ayar baskı yapıp piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçe girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada yaklaşık 1 kilogram altın olduğunu tespit eden ekipler, şahısların çelişkili ifadeler vermesi üzerine araçtaki 4 şahsı gözaltına aldı, altınlara el koydu. Altınların sahte olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler altınların incelenmesi için Bingöl Kuyumcular Derneği aracılığı ile Kahramanmaraş Kuyumcular Odasına gönderdi. Gönderilen altınlarda yapılan incelemede 17 ayar olan altınlara 22 ayar baskısı yapıldığı belirlendi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Sinan Atan
 

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