Şüphelinin cezaevinde intihar ettiği haberleri asılsız çıktı

Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu. Fikri Gökçe'nin eve geldiğinde eşini bulamaması üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri arama yaptı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile bölgede çalışma yapıldı. Arazide yürütülen arama çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, çalışmalarına bu yönde ağırlık verdi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip teknik çalışmalara ağırlık verdi.

Cezaevinde intihar ettiği haberleri asılsız çıktı

Yaşlı kadına mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan S., çelişkili ifadeleri sonucu gözaltına alındı. Bir süre sonra serbest bırakılan şahsın birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. İstanbul'da 2018 yılında küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 10 gündür cezaevinde olan Sinan S.'nin intihar ettiği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise doğrulanmadı.

Nurhan İçmez



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