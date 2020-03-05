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Süpürgesiyle dans ederek çöp toplayan işçi gülümsetti

Süpürgesiyle dans ederek çöp toplayan işçi gülümsetti
Süpürgesiyle dans ederek çöp toplayan işçi gülümsetti

Antalya’da elindeki süpürgeyle dans ederek çöpleri toplayan temizlik işçisi, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. İşini severek yapan personel, sosyal medyada vatandaşların takdirini topladı.

 Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde sabah saatlerinde elinde süpürgeyle sokaktaki çöpleri toplayan temizlik işçisinin yaptığı hareketler görenleri şaşırtırken, bir o kadar da gülümsetti. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen temizlik işçisi, çöpleri kıvrak dans figürleriyle topladı. Süpürgeyle adeta dans eden işçi, topladığı çöpleri konteynere yine dans ederek boşalttı.

“Kendisi bile mutluluk sebebi”
Sosyal medyadaki ‘Antalya Hakkında' adlı sayfada paylaşılan görüntülere vatandaşlardan takdir yağdı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi ve beğeni yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, temizlik işçisi için “Antalya tertemiz, dayı pırıl pırıl”, İşini severek yapıyor, helal olsun”, “Kendisi bile mutluluk sebebi” yorumunda bulundu.

Suat Metin
 

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