Sur Yapı Antalya'da 9 bin kişi yaşıyor

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesini Antalya'da hayata geçiren Sur Yapı, teslimlerine hız kesmeden devam ediyor. 2 bin 500 konutun sahipleriyle buluşturulduğu Sur Yapı Antalya projesinde Park etabı teslimlerinin ardından Sur Cadde'de yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 home ofis ile 68 dükkânın da teslimlerine başlamıştı. Bu ay sonu itibariyle ise projenin ilk sitesi olma özelliğine sahip Turkuaz Sitesi ve gelecek ay itibariyle Park etabındaki 1.032 konutluk F parselin teslimlerine başlayacağını duyurdu.

Kesintisiz teslim performansı

Sur Yapı Antalya projesinin 3. etabı olan Turkuaz Sitesi ve Park etabındaki 1.032 konutluk F parselin teslimlerine başlanacağını belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Projemizin 3. etabı olan Turkuaz Sitesi ve Park etabındaki F parselin teslimlerine başlıyoruz. Sur Yapı Antalya'nın ilk sitesi olma özelliğini taşıyan Turkuaz Sitesi ve teslimlerimizin devam ettiği Park etabının içinde yer alan 1.032 konutluk F parseldeki teslimlerimiz ile 1.414 konutu daha sahipleriyle buluşturarak yıl sonuna kadar toplam 4.000 teslim gerçekleştirmeyi planlıyoruz'' dedi.

Park etabında 9 bin kişi yaşıyor

Projenin yaklaşık 8 bin 500 konutluk kısmında çeşitli etaplar halinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Elmas, “Bu etaplarda kaba yapı imalatının yüzde 90'ı bitti. Birçok etapta da ince yapı imalatı yüzde 80, yüzde 90 oranlarına erişti'' diye konuştu. Sur Yapı Antalya'da anahtar teslimlerinin devam ettiğini hatırlatan Elmas, şu ana kadar teslim edilen 35 blokta doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını vurguladı.

“Yeni şehrin en özel etabı”

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 19 bin bağımsız bölümden oluşan ve tamamlandığında 70 bin kişinin yaşayacağı Sur Yapı Antalya projesiyle yepyeni bir şehir inşa ettiklerini belirterek “Turkuaz Sitesi bu yeni şehrin en özel etaplarından biri. Lüks ve ayrıcalıklı konutlardan oluşuyor. Bu ayın sonunda teslim etmeye başlayacağımız Turkuaz Sitesi 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri yer alıyor. Yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkarak Sur Yapı Antalya projesinin içerisindeki ilk sitesi olarak teslimlerine başlıyor.''

Antalya'nın en yeni caddesinde Sur Cadde'de teslimler devam ediyor

1,3 km uzunluğundaki Sur Cadde'nin mağazaları, modern mimarisi, kafe ve restoranları ile Antalya'nın yeni çekim merkezi olacağını söyleyen Elmas, şöyle devam etti:

“Sur Cadde'de yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 home ofis ile 68 dükkân sahipleriyle buluşmaya başladı. Alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşan Sur Cadde, alışverişten sanata, modadan finansa kadar her ihtiyaca hitap edecek. Sur Cadde'de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olmasını bekliyoruz.”

“Bir şehir yükseldi”

Dünyanın dört bir yanından ilgi görmeye devam eden Antalya projesinin inşasına ve konut teslimlerine pandemi boyunca devam ettiklerine dikkat çeken Elmas, “Sur Yapı Antalya projesine başladığımız ilk günden itibaren söylemimiz ‘Bir şehir inşa ediyoruz' oldu. Bu sözümüzün artık hayata geçtiğini görüyoruz. Sur Yapı Antalya, konutları, parkları, bahçeleri, dükkânları ve halihazırda 9 binin üzerindeki sakiniyle yaşayan bir şehir haline geldi” dedi.