Sur Yapı Antalya'ya uluslararası ziyaret

Sur Yapı Antalya Projesi, yerli ve yabancı çok sayıda ülkeden inşaat uzmanlarının ilgisini çekiyor. Dünyaya örnek dönüşüm projesi olarak gösterilen projeye son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen Uluslararası İnşaat Çalıştayı kapsamında teknik gezi gerçekleştirildi. Organizasyonda 65'i yabancı üst düzey bürokrattan oluşan yaklaşık iki yüz kişilik bir heyet ağırlandı. Katılımcılara firmanın satış ofisinde bir de sunum yapıldı. Burada projeye dair detaylı bilgiler aktarıldı ve sorular yanıtlandı. Daha sonra proje sahasını gezerek görüşlerini aktaran ziyaretçiler, uygulanan yerinde dönüşüm modeli, planlanan geniş sosyal alanlar, sıfırdan gerçekleştirilen alt yapı, yeşile verilen önem ve kullanılan akıllı teknoloji ile Antalya projesinin dünya ülkelerine referans proje niteliği taşıdığını belirttiler.

Aralarında Azerbaycan İnşaat Bakan Yardımcısı Ragim Latifov, Özbekistan İnşaat Bakan Yardımcısı Sherzod Hidoyatov'un da bulunduğu Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Moldova, Yakutistan'dan üst düzey yetkilileri, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim ve İller Bankası Bölge Müdürü Fuat Koçak ağırladı.

“Tüm dünyaya referans bir proje”

Antalya projesinin, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini kaydeden Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Antalya projesi, Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katarak dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bir bilinirliğe sahip. Referans proje oldu. İnşa ettiğimiz mega şehir projemizden bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları alım gerçekleştirdi. Start verdiğimiz günden bu yana birçok yerli ve yabancı üniversite, birçok kurum ve kuruluş projemizi gelip yerinde inceledi. Bugünkü organizasyonda da Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye 11 ülke ve KKTC'den üst düzey ülke temsilcileri uygulanan dönüşüm modelini yerinde inceledi” dedi.

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde teslimlere sayılı günler kaldı

Projede aynı anda yaklaşık 8 bin konutun inşaatının sürdüğünü belirten Elmas, ilk etapta bulunan 6 bin 417 dairenin ise 2019 Aralık ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını söyledi. Elmas şöyle devam etti: “Yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı Park etabında sona gelindi. Aralık ayı sonunda 93 blokluk ilk etabın teslimlerine başlayacağız. Bu etabın bazı bloklarında artık son çalışmalar yapılıyor; doğramalar takılıyor, iç mobilya - ankastreleri takılıyor. ”

İkinci etap Sur Cadde de hızla yükseliyor

Antalya'ya yeni bir şehir kazandıran proje, 1,3 kilometre uzunluğundaki caddesiyle de göz dolduruyor. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden, Sur Cadde'de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor. İkinci etapta yer alan Sur Cadde'de inşaat hızla ilerliyor. Tamamlandığında İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nin bir benzerini Antalyalılarla buluşturacak olan Sur Cadde'de ticari alanlar, ofis ve dairelerin yanı sıra gündüz nüfusunu da çekecek pek çok sosyal ve kültürel aktivite olacak. Sur Cadde'de 1,3 kilometre uzunluğunda tramvay hattı da yer alacak.

Turkuaz etabı da belirmeye başladı

Bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan projenin merakla beklenen 3'üncü etabında da inşa çalışmaları devam ediyor. “Suyla gelen medeniyet” temasının hakim olduğu Turkuaz etabının tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz etabı, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Türkiye'nin markası Antalya'da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, rengarenk çiçeklerin bulunduğu Turkuaz etabına açılıyor.

Dünya üzerinde yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş mega projeden alım yaptı

Rusya, İngiltere, Amerika, Almanya başta olmak üzere Güney Kore, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin dahil 29 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeden dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya'dan ev sahibi oldu.

Akıllı Kent projeleri arasında ilk üçe girdi

Proje, Avrupa Birliği'nin 2020 programında “Akıllı Kent” olmak için 17 projenin içinden yarışarak 3 projeden birisi seçildi. MatcUP'dan sağlanan 5 milyon Euro hibe desteği ile hayata geçirilecek akıllı aydınlatmalar, elektrik enerji depolama ve üretim alanları, akıllı yönetim uygulamaları, akıllı sayaçlar ile proje örnek bir akıllı kent olacak.

Green Good Design Ödülü

Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan proje, dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green Good Design kapsamında da ödül kazandı. Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından 2009 yılından bu yana verilen Green Good Design; ürün tasarımı, ulaşım, mimarlık, kentsel planlama gibi farklı disiplinlerden projeleri uluslararası düzeyde ödüllendiriyor. Proje bu kapsamda ‘‘Yeni Kepez Yeşil Merkez” teması ile 2018 Green Good Design ödülünü almaya hak kazandı.

En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi seçildi

Proje, Management Plus tarafından her yıl organize edilen 5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde ise “En iyi Dönüşüm Projesi” seçildi.