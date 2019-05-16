Sur Yapı'dan ‘‘ Her Yeni Ev Yeni Bir Yolculuk ” kampanyası

İstanbul'un iki yakasında, 9 ilçede birbirinden farklı konseptlerden oluşan 12 konut projesi ve Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Antalya projesini kapsayan kampanya, vatandaşların tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları cazip fırsatlar sunuyor.

Evini seç tam 1 yıl sonra ödemeye başla

Kampanya kapsamında İstanbul ve Antalya'daki Sur Yapı satış ofislerine gelerek evini beğenenler, uygun vade oranıyla ve ilk sene taksit ya da peşinat ödemeden ev sahibi olabiliyor. Ödemeler tam bir yıl sonra başlıyor.

Uygun vade oranıyla ve ilk sene taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz

İstanbul'un iki yakasındaki 12 konut projesinde 120 ayda 0,98; 60 ayda ise 0,59 vade oranının uygulanacağı ve ödemelerin daha sonra başlayacağı kampanya kapsamında konut alıcısı, evini alıp peşinat ve taksitleri ödemeye tam bir yıl sonra başlıyor. Gayrimenkul sektörünün yılın kampanyası olmaya aday kampanyada örnek olarak, Semt Bahçekent projesinden 1+1 67 metrekare liste fiyatı 320 bin TL'lik bir ev için yüzde 50 kredi kullanımı ile aylık 2 bin 273 TL sabit taksit ödeniyor. 120 ayda 0.98 vade oranı uygulanıyor. İlk sene ödemeler, bankaya müşteri adına Sur Yapı tarafından yapılıyor. Ev sahipleri ödemeye bir yıl sonra yüzde 20 peşinat ve aylık sabit taksitleriyle başlıyor. 24'üncü ve 36'ncı aylarda ise yüzde 15'lik iki ara ödeme yapılıyor. Böylece ilk sene peşinat ve aylık taksit ödemeden, düşük kredi oranıyla evin yüzde yüzlük ödemesi yapılmış oluyor. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Sur Yapı Antalya projesi de kampanyaya dahil

Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirilen, Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Antalya projesinde de ilk sene taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir fırsat sunuluyor. Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 70'lik kısmı için 1,45 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 30'luk kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 15'lik iki ara ödeme yapılacak.

Sur Yapı Antalya'da tam bir yıl sonra ödeme

Antalya'da geleceğe miras modern bir şehir inşasıyla yolan çıkan firma, 8 milyar TL'lik yatırımla Türkiye'nin mega şehir projesini hayata geçiriyor. Türkiye'nin incisi Antalya'ya yeni bir yaşam alanı sunan firma, kampanyada örnek olarak, 51 metrekare Sur Cadde etabında yer alan 190 bin TL'lik bir daire için; ilk yıl hiç taksit ödemeyecek. Birinci yılın sonunda 108 ayda 2 bin 344 TL'lik taksitlerle banka kredisi ödeyecek. Birinci yılın sonunda 28 bin 500 TL'lik, ikinci yılın sonunda 28 bin 500 TL'lik olmak üzere toplam iki ara ödeme yapacak. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde yüzde 10'luk bir indirim de uygulayacak.

Teslimler 2019 yılı içerisinde başlayacak

23 kule vinç ve bin 500'ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 95'lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılı içerisinde ilk etabın teslimleri başlayacak.

Yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş mega projeden alım yaptı

Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satış gerçekleşti. Türki Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeye dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi 26 farklı ülkede yaşayan gurbetçi Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya'dan ev sahibi oldu.

“ Vatandaşlar tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olabilecek ”

Kampanyanın hem oturumcuya hem de yatırımcıya moral vereceğini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Yılın kampanyasını yapmaya çalıştık. İstanbul'un iki yakasındaki 12 projemizde ve Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Antalya projemizle geniş bir portföy sunuyoruz. Hemen teslim projeler de dahil. Bahar havasını sektöre yansıtmak istiyoruz. Sur Yapı güvencesiyle finanse ettiğimiz kampanya özverili yaklaşımımızın bir yansıması oldu. Kampanya bünyesinde konut alıcısı gelip istediği projeden evini seçecek. Peşinatını, taksitlerini 1 yıl sonraya erteleyecek ve 1 yıl sonra ödemeye başlayacak. Böylelikle 1 yıl boyunca hiçbir ödeme yapmamış ve tasarruflarına dokunmamış olacak” dedi.

Sur Yapı'dan ‘‘ Her Yeni Ev Yeni Bir Yolculuk ” kampanyası

Geliştirdiği tüm projelerinde insanları sadece konut sahibi yapmakla kalmadıklarını belirten Elmas, kampanyamızın adını ‘‘Her yeni ev yeni bir yolculuk'' koyduk. Çünkü ev olgusu, bizi birbirimize bağlayan en önemli unsurlardan biridir. Yaşamdan ölüme kadar geçirdiğimiz tüm süreçlerde evimiz bir anı sandığımızdır aslında; komşularımızı ağırladığımız, bayram ziyaretleri yaptığımız, sevgiyle çoğaldığımız, akşam olunca dönmek istediğimiz, çocuğumuzun doğduğu ve büyüdüğü bir yerdir. Biz, firma olarak insanların yepyeni bir hayata adım attıkları, adına yuva dedikleri, acı tatlı her anı sığdırdıkları bu kutsal alana olan saygımız ve titizliğimizle insanlarımıza daima güvende hissedebilecekleri, sadece metrekarelerden oluşan bir alandan öte bir yolculuk sunuyoruz. Biliyoruz ki hiçbir yer ev kadar huzurlu ve rahat hissettiremez kimseyi” şeklinde konuştu.

“ 40 bin Sur Yapılı ile büyük bir aileyiz ”

Elmas, şöyle devam etti, “Bugün 40 bin Sur Yapılı ile büyük bir aileyiz. Bizler, çok büyük projelerle inşa ettiğimiz evlere sadece sağlam duvarlar örmekle kalmıyoruz, her yeni Sur Yapılıya yepyeni bir yolculuğun da kapılarını aralıyoruz. Bu yolculukta ise aslında inşa ettiğimiz şeyin dört duvardan öte bir hayat olduğu bilinciyle hareket ediyor ve hayallere hizmet ettiğimizi asla unutmuyoruz.”

Kampanya kapsamında yer alan projeler şöyle:

İstanbul Avrupa yakasında yer alan; Topkapı'da Topkapı Evleri, Kağıthane'de Tempo City, Bahçekent'te Semt Bahçekent, Ispartakule'de Bahçeyaka. İstanbul Anadolu yakasında yer alan Sancaktepe'de Lavender ve Muhit, Maltepe'de YeşilMavi, Koşuyolu'nda Excellence Koşuyolu, Ümraniye'de Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Sultanbeyli'de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar. Antalya'da, Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan, yatırım değeri 8 milyar TL olan ve 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesi ve Ümraniye'de yer alan Exen İstanbul ve Sultanbeyli'de yer alan İlkbahar hemen teslim konut projeleridir.