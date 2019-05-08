Sura (Kaburga Dolması) Tarifi, Kaburga Dolması Nasıl Yapılır

Malzemesi



1,5 kilo süt kuzu sepeti

1 su bardağı pirinç

300 gram kuzu kuşbaşı

1/4 su bardağı dolmalık fıstık

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım demet maydanoz

Yeteri kadar su, tuz, karabiber

Etleri tutturmak için kürdan

2 çorba kaşığı kuş üzümü



Sos için:

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı



Önce 300 gram kuşbaşı eti tereyağında kavurun. Etlere dolma fıstıklarını ilave edip etler pembeleşinceye kadar çevirin. Önceden ayıklayıp yıkadığınız pirinçleri tencereye ilave edip kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve kuş üzümlerini yarım su bardağı sıcak su ile beraber tencereye ekleyip suyunu çekene kadar tencerenin ağzını kapatarak pişirin. Diğer taraftan, kasabınıza özel olarak hazırlattığınız kuzu sepetinin (kaburganın) kese gibi açılan boşluğuna hazırladığınız iç pilavı doldurun. Açık kalan kısmı bir iple dikin veya kürdan yardımıyla tutturun. Büyükçe bir tencereye hazırladığınız eti koyun. Üzerine çıkacak kadar su ekleyip yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Pişince önceden hafifçe yağladığınız fırın tepsisine pişen kaburga etini koyun. Sos malzemesini bir kapta karıştırıp hazırlayın. Etin üzerine döküp fırça yardımı ile her tarafına iyice yaydırın. Fırını 250 dereceye ayarlayıp 1 5-20 dakika kızartın, işlem bitince kaburgaları aralarından bir bıçak yardımı ile kesip dilimleyerek servise sunun.