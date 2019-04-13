Sürat teknesi ve lüks yatlarla kaçırıyorlardı... Nefes kesen operasyon!

Nefse kesen operasyonda iki sürat teknesi, bir yat ve bir de arazi aracına el konuldu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli adasına yasa dışı yollarla göçmenleri taşıyan sürat teknelerini yakalamak için başlatılan operasyona 6 sahil güvenlik gemisi ve 1 sahil güvenlik helikopteri katıldı.

Edremit Körfezi'nin Ayvacık ve Ayvalık açıklarında gerçekleştirilen nefes kesen takip sonucu sürat tekneleri ve şüpheliler jandarma ve emniyet birimlerinin de desteğiyle Edremit sahillerinde yakalandı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli üç şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılıkta kullanılan iki sür'at teknesi, bir yat ve bir arazi aracına el konuldu. Göçmen kaçakçıları tarafından kovalama esnasında Türk adalarına bırakılan çok sayıda düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek, işlemleri yapılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Bekir Erdinç

