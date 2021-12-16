'Suratın korona virüse benziyor' dedi, davalık oldu

Japonya'da geçtiğimiz şubat ayında Fukuoka Havalimanı'ndan Okinawa'ya giden uçakta maske nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre 67 yaşındaki bir şirket yöneticisi, maskesini düzgün takmaması üzerine uçakta bulunan bir yolcu tarafından uyarıldı. Maske uyarısına sinirlenen şahıs, kendisini uyaran kadına, "Yüzün korona virüse benziyor" dedi. Olayı polise bildiren yolcunun şikayetinin ardından Fukuoka Savcılığı harekete geçerek iddianame hazırladı. Fukuoka'da ceza mahkemesinde 24 Kasım'da yapılan duruşmada hakaretle suçlanan sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.



Burak Ersoy

