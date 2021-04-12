Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı: 1'i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgeye göre kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Arnavutköy - Başakşehir yolunun Şamlar mevkiinde meydana geldi. 34 AS 8981 plakalı aracın sürücüsü Murat Ş., yanında bulunan kardeşi Mertcan Ş. ve arkadaşları Mehmet Akif T. ile birlikte Arnavutköy istikametinden hızlı bir şekilde Başakşehir istikametine doğru seyir halindeydi. İddiaya göre, geçtiğimiz haftalarda polis ekipleri tarafından ehliyetine el konulan ve daha sonra ehliyetini geri alan sürücü Murat Ş., aşırı hız kız yapınca kaza da kaçınılmaz oldu. Süratli gittiği için keskin virajı da göremeyen sürücü, köşe başında bulunan fabrikanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı parçalayan sürücü, fabrikanın bahçesine daldı. Feci kazada Murat ve Mertcan Ş. kardeşler araçtan dışarıya fırladı ancak arkadaşları Mehmet Akif T. kağıt gibi olan otomobilin arka kısmında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kazada ağır yaralı Mehmet Akif T. ve Murat Ş. ile Mertcan Ş., Başakşehir Çam Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Batuhan Toprak

