Sürdüğü kamyondan 52 kilo esrar çıktı, 'haberim yok' dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda şüphelendiği bir nakliyat kamyonunu uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle takibe aldı. Bir süre sonra kamyonu durduran ekipler, hassas burunlu detektör köpek “Tinga” ile arama yaptı.

Tinga, kamyon kasasında bulunan ev eşyalarının olduğu bölüme tepki verdi. Polis bunun üzerine yaptığı aramada valizler içine gizlenmiş 89 paket halinde 53 kilo 350 gram esrar ele geçirdi.

Kamyon şoförü Mustafa K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, “Ben sadece şoförüm. Eşya taşıyorum zannediyordum. Görünce şok oldum, haberim yok” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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