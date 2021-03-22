“Sürdürülebilir dünya için suya değer verin”

Bütün canlıların en temel ihtiyacını karşılayan ekolojik hayatın can damarı suyun kirlenmesi, içme suyu kaynaklarının azalması, iklimsel değişiklikle birlikte çölleşmenin başlaması dünyanın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınma, buna bağlı susuzluk ve su kaynakların kirliliği ‘Sürdürülebilir Dünya' konusunu şirketlerin gündeminde ilk sıraya taşıdı.

Yaşanılır dünya için uzun yıllardır çalışmalar yürüttüklerini ve projeler gerçekleştirdiklerini belirten Malou Caluza, “Markamız, su kaynakları konusunda hassasiyetini, ürünlerine taşıyor. Su kaynaklarının verimli kullanılması için, suyun arıtılarak evlerde ve ofislerde kullanılmasını öneriyoruz. QNET'in HomePure Nova Su Filtreleme Sistemi, elektrik ihtiyacı duymadan tamamen çevre dostu özellikleriyle su tasarrufu da sağlayarak sağlıklı suya erişimi sağlıyor” diye konuştu.

QNET'in çevre konusunda gösterdiği duyarlılığın şirket misyonu haline geldiğini ve ürünlerle sınırlı olmadığını belirten Malou Caluza, “Marka olarak, sürdürülebilirliği gelecek için bir hedef olarak görmüyoruz bizim için sürdürülebilirlik bugünden başlıyor. Sürdürülebilirliği sağlamak, topluma geri vermenin insanlar ve kaynaklar açısından en iyi yollarından biri olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak dünya çapındaki topluluklara yardımcı olmak için temiz su ve sanitasyonu sağlayan projelerimizle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında çalışıyoruz” dedi.

Malou; HomePure Nova'yı çocuk yurtlarına, hastanelere birçok kuruluşa bağışladıklarını ifade eden Caluza, “Sosyal etki girişimimiz olan RYTHM Vakfı ile birlikte çalışarak, misyonumuzu işimizin tüm yönlerinde kullanarak birçok sürdürülebilir projeler gerçekleştirdik. Günümüzde bir işletme olarak yapabileceğimiz en iyi şey, sürdürülebilir yaşamı savunmak ve tüm proje, üretim ve çalışmalarımıza dahil etmek” şeklinde konuştu.

Türkiye'de de markanın global felsefesine uygun hareket ettiklerini vurgulayan QNET Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, “Markamızın çevreye ve insana saygılı tutumu bize yol gösteriyor. Ürünlerimizi geliştirirken, geri dönüşüme özen gösteriyor, ambalajlarımız ve poşetlerimizde geri dönüştürülmüş materyaller kullanıyoruz. Home Pure Nova Su Filtreleme ürünümüzün çevresel yönünü sürekli vurguluyoruz. Markamızın değerleri arasında yer alan sosyal sorumluluk projelerimizde çevre önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu konuda tüm çalışanları kapsayan ve sivil toplum dernekleriyle iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz çevre temizliğine yönelik projeler yapıyoruz. Bu yıl içinde saha etkinliklerimize, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini de ekleyeceğiz. Sürdürülebilir bir dünya hepimizin ortak hedefi. QNET Türkiye olarak, çevre kirliliği ve temiz suya erişim alanlarında daha fazla çaba sarf etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Dünya Su Günü de bizim çalışmalarımızın anlam kazandığı önemli günler arasında yer alıyor, bugün farkındalık oluşturduğumuz için memnuniyet duyuyoruz” dedi.

QNET Türkiye'nin Dünya Su Günü'ne özel etkinliğinde konuşan sunucu Ece Vahapoğlu ise; “Sağlıklı yaşam konusunda son yıllarda hem Türkiye'de hem dünyada bilinçlenme arttı. Gündemimizde bizi sağlıklı yaşama itiyor. Su tüketimi konusunda halen gereken bilincin oluşmadığını görüyorum. Halbuki su en kolay ulaşabildiğimiz sağlık kaynağıdır” dedi.

Su tasarrufu konusuna da çok önem verdiğini belirten Vahapoğlu, aile olarak muslukların gereksiz kullanılmaması ve uzun süre açık kalmaması konusuna çok dikkat ediyor ve evimizde su arıtma cihazı kullanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

