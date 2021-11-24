Ana teması ‘Sürdürülebilirlik ve Gelecek' olan, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleşen Uludağ Ekonomi Zirvesi Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

“Sürdürülebilirliğin önemini erken kavradık”

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise şöyle konuştu: “Hem ülkemizde hem de dünyada iklim değişikliğinin etkilerini son yıllarda daha çok hissediyoruz. Bir yandan iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin arttığını, diğer yandan da doğanın insan eliyle tahrip edildiğini görüyoruz. Bu gidişata hep birlikte dur dememiz ve gezegenimizin geleceği için hızla harekete geçmemiz büyük önem taşıyor. Özellikle şirketlerin bu dönemde topluma ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yeniden düşünmesi gerekiyor. Şirket olarak, sürdürülebilirliğin önemini erken kavramış ve bu yönde gecikmeden harekete geçmiş şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Dijitalleşmenin gücünü kullanarak küresel ve yerel sorunlara çözüm üretme hedefiyle çalışıyoruz. Artırılmış enerji verimliliği, yenilenebilir enerji tedariki, şebeke atıklarımızın azaltılması ve tedarikçi seçiminde yeni çevresel kriterler sayesinde karbon ayak izimizi azaltmaya devam ediyoruz. Türkiye'de şebeke ve ofislerde tükettiği elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan satın alan ilk ve tek operatör olduk. Hizmet verdiğimiz sektör itibarıyla kendi operasyonlarımızdan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra geliştirdiğimiz IoT çözümleri ile müşterilerimizin iş süreçlerini daha verimli yöneterek enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltmasına da katkı sağlıyoruz. Finans, şehirleşme, sanat, spor, sağlık, tarım, enerji gibi farklı alanlarda akıllı çözümleri hayata geçirerek toplumdaki etki alanımızı genişletiyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda güçlü ve acil bir toplumsal istek ve uzlaşmaya ihtiyacımız var. Tüm şirketlere daha iyi bir gelecek için hemen şimdi harekete geçme ve elbirliğiyle hem ülkemizi hem de dünyamızı daha iyi yarınlara taşıma çağrısında bulunuyoruz.”

İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini bu yıl ikinci kez buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin iki gün boyunca herkese açık ücretsiz olarak uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı takip edildiği belirtildi.