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Sürekli eğitim merkezi pratik İtalyanca kursu tamamlandı

Sürekli eğitim merkezi pratik İtalyanca kursu tamamlandı
Sürekli eğitim merkezi pratik İtalyanca kursu tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu İtalyanca kursu tamamlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ZBEÜSEM) bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu İtalyanca Öğretim Görevlisi Doğan Acun tarafından 14 Kasım-14 Aralık 2018 tarihleri arasında verilen Pratik İtalyanca Kursu başarıyla tamamlandı. Kursiyerlere “Katılım Belgeleri” Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Doç. Dr. Kadir Demir ve Fen-Edebiyat Fakültesi Şube Müdürü Ali Aksoy'un katılımıyla Fen-Edebiyat Fakültesinde yapılan törenle takdim edildi.

Düzenlenen kurs ile ilgili bilgi veren Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Doç. Dr. Kadir Demir, kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerler ile Kurs Koordinatörü ve Eğitmeni Öğr. Gör. Doğan Acun'u tebrik ederek, Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla üniversitenin tüm imkanları ve alanında uzman akademik kadrosu ile eğitimde ihtiyaç duyulan her alanda; öğrencilere ve Zonguldak halkına kaliteli hizmet sunmaktan dolayı kıvanç duyduklarını ifade etti.  

Sertaç Özdemir


 

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