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Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 94'e yükseldi

Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 94'e yükseldi
Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 94'e yükseldi

Lübnan'dan yola çıktıktan sonra Suriye kıyılarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.

Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 94'e yükseldi - Tıkla İzle

Akdeniz'deki göçmen faciasının bilançosu artıyor. Suriye devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, Suriye açıklarında batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği aktarıldı. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, hayatta kalanların teknenin salı günü Lübnan'ın Minyeh bölgesinden 120 ila 150 kişiyle Avrupa'ya gitmek üzere ayrıldığını söylediğini bildirdi.

Suriye Limanlar Genel Müdürü Samer Qubrusli yaptığı açıklamada, Suriye'nin liman kenti Tartus'un kıyılarında bulunan göçmen botunda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu. Qubrusli, bottaki 14 kişinin kurtarıldığını belirtmişti.

Muhammed Rabah

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