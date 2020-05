Suriye, Afganistan ve Türkiye'de ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı

Daha önce de ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Hayırsever İşadamı Ömer Faruk Tuna, bu Ramazan'da binlerce aileyi yalnız bırakmadı. Her fırsatta hayırseverlere seslenen İşadamı Tuna, ''Durumu müsait olan herkes elini taşın altına koymalı'' dedi. İşadamı Tuna, Suriye, Afganistan ve Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere akit para ve gıda kolisi yardımında bulundu.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl Ramazan yardımlarını erken başlattıklarını belirten İşadamı Tuna, “Bugün bize düşen Allah'ın bize verdiklerinden ihtiyaç sahiplerine vermek ve en cömert olma günüdür. Herkes kapı komşusundan başlayarak çevresini yoklamalı. İhtiyaç sahibi olanlara yardım eli uzanmalı” diye konuştu.

İşadamı Ömer Faruk Tuna, koronavirüs vakaları başladıktan bu yana ülkemizin yanı sıra Afganistan ve Suriye'ye yardımda bulunduklarını belirtti.

Türkiye, Suriye ve Afganistan'da Ramazan yardımı

Koronavirüsten başladığından bu yana Türkiye'de toplam 500 aileye nakdi ve gıda yardımı yaptıklarını aktaran Tuna, Ramazan boyunca yardım çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Ramazan ayı yardımları kapsamında İdlib'te 250 aileye nakit ve gıda paketi yardımı, Afganistan'da ise 2 bin aileye gıda paketi dağıtımı yaptıklarını söyleyen İşadamı Tuna, Ramazan boyunca Afganistan'da 2 bin aileye daha gıda paketi dağıtımı yapacaklarını ve hedeflerinin 4 bin aileye ulaşmak olduğunu belirtti.

Tuna, sözlerine şöyle devam etti: ''Ayrıca bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi yaşlıların yaşadığı Afganistan'daki Türkmen köyü Kızılayak'ta 40 gün boyunca sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz''.

''İnsanoğlu görmediği bir bela ile karşı karşıya''

Koronavirüs ile ilgili sürece değinen Tuna şunları söyledi: ''İnsanoğlu görmediği bir bela ile karşı karşıya. Yalnızca bir milleti, bir bölgeyi etkileyen değil, bilakis her birimizi ve bütünde tüm insanlığı susturan, emrine alan, dehşete düşüren bir tufan bu. Güç diye önünde eğilen her şeyi manasızlaştıran en küçük ve en büyük güç koronavirüs. Bu rahmet ayında inancım odur ki, Rabbim dünyaya, üstün ve saygın kıldığı insanoğluna rahmet edecektir. Bugün bize düşen Allah'ın bize verdiklerinden fakire, muhtaca vermek ve en cömert olmak günüdür. Gün bu gündür. Güzel insanları ve Müslümanları, Bakara suresinin 177'inci ayetini okuyup, uygulamaya davet ediyorum. Ayrıca binlerce şubesi olan marketlere çağrıda bulunuyorum; her bir şubeniz 100 koli gıda bağışlasa milyonların derdine derman olur. Evet, vermek günü bugündür''.

Sokakta yaşayan hayvanlar için çağrı

İşadamı Tuna, sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokakta yaşayan hayvanların unutulmaması gerektiği ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurgulayan İşadamı Tuna, ''Bu konuda da duyarlı olmalıyız. Onların da su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor'' dedi.