İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı

Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı
Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı

Suriye Geçici Hükumet'i hükumet başkanı Abdurrahman Mustafa liderliğinde Rasulayn Askeri Polis Karargahında toplandı. Toplantının ardından Suriyelilere eve dönün çağrısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda Rasulayn'daki son durum ve ilçe dışında bulunan Rasulayn halkının bir an önce evlerine dönmeleri konusunda çağrı yapıldı.

Suriye Geçici Hükumet Başkanı Abdurrahman Mustafa tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Rasulayn terör örgütü bitti. İlçede hayat normal dönmeye başladı.

Rasulayn halkı evine dönsünler. Kurtarılmış bölgede insanlarımızın gelmesi lazım. El ele verip denetimde bulunan bölgeleri yaşanır bir hale getirmeye çalışacağız. Suriye Milli Ordusu terörle mücadele edecektir” diye konuştu.

Toplantıya Geçici Hükumet Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Ordu Askeri komutanları katıldı.

Siber Kuş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.