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Suriye halkından Türk askerine destek gösterisi

Suriye halkından Türk askerine destek gösterisi
Suriye halkından Türk askerine destek gösterisi

Suriye’nin El Bab kentinde bir araya gelen yüzlerce Suriyeli, Türk askerine ve Türkiye’ye olan desteklerini göstermek için gösteri düzenledi. Vatandaşlar, "Fırat’ın doğusundaki operasyonu sabırsızlıkla bekliyoruz" yazan pankartlar taşıdı.

Suriye halkından Türk askerine destek gösterisi - Tıkla İzle

Yüzlerce Suriyeli Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörden arındırdığı El Bab kentinde Türk askerine ve Türkiye'ye olan desteklerini göstermek için bir araya geldi. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından dolayı evlerinden olduklarını belirten vatandaşlar, üzerinde Türkçe ve Arapça, "Fırat'ın doğusundaki operasyonu sabırsızlıkla bekleyip gasp edilen evlerimize dönmek istiyoruz", "Türklerin bölgemizdeki varlıklarından ancak Beşşar'ın çeteleri ve yeni akım şebbihalar rahatsız olur" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri boyunca Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk bayrakları beraber sallanırken, gösteriye genç yaşlı her kesimden vatandaşın katıldığı ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.  

Mahmud Alhalbi

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